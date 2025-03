Un grande ritratto di Papa Francesco è stato esposto sotto le finestre della suite papale del Policlinico Gemelli di Roma. L’opera, un olio su tela, è stata dipinta dall’artista messicano Roberto Marquez, che ha voluto mostrare la vicinanza del popolo messicano al Pontefice mentre è ancora ricoverato in ospedale per riprendersi da una polmonite bilaterale. La statua di Giovanni Paolo II, che si trova davanti al Policlinico, è diventata il luogo in cui i fedeli si riuniscono per pregare e accendere candele per la guarigione del Pontefice.

