La sala stampa vaticana ha fatto il punto sulle condizioni del Pontefice

Papa Francesco “ha riposato bene tutta la notte”. Lo comunica la sala stampa della Santa Sede nel consueto aggiornamento mattutino sulle condizioni del Pontefice ricoverato all’ospedale Gemelli dallo scorso 14 febbraio.

Mons. Gänswein: “Voce Bergoglio di vitale importanza, c’è bisogno di lui”

“Sto pregando ogni giorno per il Santo Padre. Come milioni di persone stanno facendo in tutto il mondo, prego perché guarisca subito. C’è tanto bisogno di lui, di Papa Francesco, specialmente delle sue parole di pace in un momento tanto delicato”. Così in un’intervista a la Repubblica, monsignor Georg Gänswein, segretario di Papa Benedetto XVI e, oggi, nunzio apostolico in Lituania, Estonia e Lettonia. Monsignor Gänswein sottolinea ancora che la voce di Bergoglio è di “vitale importanza” perché è l’unica che “condanna le guerre, il commercio delle armi, le ingiustizie sociali, le povertà”

