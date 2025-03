Le preghiere per Papa Francesco sono continuate sabato fuori dall’ospedale di Roma dove è ricoverato dallo scorso 14 febbraio per una polmonite bilaterale. Bergoglio ha trascorso una notte tranquilla e non ha avuto altre crisi, ha reso noto la sala stampa vaticana nell’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute. Saranno necessarie ancora 24-48 ore per valutare se la crisi respiratoria di ieri, con broncospasmo, abbia determinato un peggioramento delle condizioni del Pontefice.

