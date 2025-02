Nella chiesa argentina a Roma si celebrano due messe al giorno per pregare per Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio. I fedeli argentini si sono riuniti per l’omelia presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, vicario generale del Pontefice per la diocesi di Roma. “Chiediamo che il Signore doni al nostro vescovo Papa Francesco salute, forza e la capacità di affrontare, come ha sempre fatto, anche questo momento con la serena fiducia di chi sa di essere nelle mani, nelle braccia di Dio”, ha detto al termine della Messa.

