Il Santo Padre inizia la seconda settimana di ricovero al Gemelli. Prosegue il percorso terapeutico contro la polmonite

“La notte è trascorsa bene, questa mattina Papa Francesco si è alzato e ha fatto colazione“. Lo fa sapere la Sala Stampa della Santa Sede in merito alle condizioni di Papa Francesco che oggi inizia la seconda settimana di ricovero al Gemelli. Bergoglio continua il suo percorso terapeutico contro la polmonite.

Ravasi: “Potrebbe dimettersi, ma suo desiderio è compiere Giubileo”

Pensa che Papa Francesco possa decidere di dimettersi? “Io credo di sì. Se dovesse avere delle difficoltà gravi a svolgere il suo servizio, farà la sua scelta. Sarà lui a decidere, com’è ovvio, magari chiederà consiglio ma l’ultima parola la valuterà da sé, in coscienza. Fermo restando che il suo grande desiderio è quello di compiere almeno il Giubileo, l’anno santo dedicato alla speranza che sente come il suo grande momento”. Così il cardinale biblista, Gianfranco Ravasi, in un’intervista al ‘Corriere della Sera’.

