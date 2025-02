Mentre Papa Francesco continua la sua degenza in ospedale per curare una polmonite, alcuni altri lo hanno incoraggiato e si sono detti certi di una sua ripresa. “È un combattente, quindi credo che vincerà questa battaglia. Ci vorrà tempo, ma vincerà, e ho grande fiducia in questo”, ha detto monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto.

