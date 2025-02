Papa Francesco non ha letto la catechesi dell’udienza generale del mercoledì a causa di un forte raffreddore. “Voglio chiedere scusa perché con questo forte raffreddore è difficile per me parlare e per questo ho chiesto a mio fratello di leggere la catechesi – ha detto Bergoglio -. La leggerà meglio di me”. La catechesi è stata letta da un collaboratore.

