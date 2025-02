Il vertice è stato organizzato al Palazzo Apostolico

La regina di Giordania Rania Al Abdullah è arrivata in Vaticano per prendere parte al Summit internazionale sui diritti dei bambini, organizzato al Palazzo Apostolico. Presenti anche altre personalità come il presidente Fifa Gianni Infantino e l’ex premier Paolo Gentiloni, la senatrice a vita Liliana Segre, il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

