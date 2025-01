Tanti i temi toccati dal Pontefice, ospite a 'Che Tempo Che Fa'

Ospite a ‘Che Tempo Che Fa’, Papa Francesco ha toccato molti temi: dal Giubileo all’immigrazione, dal insediamento di Donald Trump alla tregua a Gaza. Per quanto riguarda l’immigrazione, il Pontefice è convinto che sia una soluzione per l’Italia per risolvere il problema della scarsa natalità: “L’Italia in questo momento ha un’età media di 46 anni, non fa figli, faccia entrare i migranti. Invece l’Albania credo che abbia una media di età di 30. Si deve risolvere questo problema, se non fai figli, fai entrare i migranti. È una cosa che va risolta, soprattutto al Sud”.

Gaza, Papa: “Dobbiamo convincere tutti su due popoli due Stati”

“Per la tregua” in Medioriente “io vorrei ringraziare tanto i mediatori, quelle persone che sono capaci di mediare perché si risolvano le situazioni”, ha poi detto il Pontefice. “La possibilità” di cercare la soluzione di due popoli due Stati “c’è, ma la disponibilità la hanno alcuni e altri no, e dobbiamo convincerli. La pace è superiore alla guerra sempre. Per fare la pace tante volte si perde qualcosa, ma è più quello che si guadagna. Per la pace ci vuole coraggio”, ha aggiunto.

Papa: “Non ho sentito Trump ma errore aumento spese militari”

Con il nuovo presidente Usa Donald Trump “non ci siamo sentiti. Lui è venuto una volta qui quando era presidente l’altra volta. Se è vero” che chiederà l’aumento delle spese militari “sarà una disgrazia. Fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Così non si risolvono le cose. Se è vero” che il nuovo presidente Usa Donald Trump espellerà subito i migranti irregolari “sarà una disgrazia. Fa pagare ai poveri disgraziati che non hanno nulla il conto dello squilibrio. Così non si risolvono le cose”, ha affermato Papa Francesco.

Giubileo, Papa: “Non dimenticare carcerati, molti fuori più colpevoli”

“La Porta Sante in carcere? Ho voluto fare quello perché porto sempre nel cuore i carcerati. Quando ero nell’altra diocesi lavavo sempre i piedi ai carcerati il giovedì santo. Mi fanno tenerezza, tutti noi abbiamo cadute nella vita, e una caduta ti può portare al delitto, a fare cose brutte, e noi che siamo stati salvati dobbiamo andare da loro. Una delle cose che Gesù dice per entrare in cielo è ‘sono stato in carcere e mi hai visitato’. Non dimenticate i carcerati, tanti che sono fuori sono più colpevoli di loro”.

