Papa Francesco ha incontrato in Vaticano i membri del seminario di Cordova. Li ha accolti seduto su una sedia a rotelle e con il tutore al braccio dopo la caduta che gli ha provocato una contusione all’arto. “Seminare speranza” non significa dire parole di cortesia o “optare per buonismo”, ma è un cammino che si fa “abbracciando la Croce”. Un cammino che non si può fare “da soli”, ma “in comunità“, ha detto Bergoglio salutando in udienza la Comunità del Seminario di Cordova. “Le prime posizioni” e “i posti più comodi” – ha sottolineato il Papa – sono “vicoli ciechi, e se abbiamo la sfortuna di entrarci dobbiamo tirarci indietro con il lavoro e la vergogna“. Il Pontefice ha poi evidenziato che la guerra è “la crudeltà più indegna dell’essere umano”.

