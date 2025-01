Il Papa, con il braccio destro fasciato e immobilizzato, ha ricevuto giovedì in Vaticano Alvaro Lario, presidente del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo e l’ambasciatore sudafricano in Italia Nosipho Nausca-Jean Jezile. Precedentemente a causa di una caduta a casa Santa Marta, il Pontefice ha riportato una contusione all’avambraccio destro, senza fratture.

Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede. Pochi giorni prima dell’Immacolata, lo scorso dicembre, Bergoglio si era procurato un esteso livido sul volto dopo essere sbattuto con il mento contro un comodino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata