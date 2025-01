“Nelle nostre società, purtroppo, sono molti i modi in cui i bambini subiscono abusi e maltrattamenti. L’abuso sui minori, di qualunque natura esso sia, è un atto spregevole e atroce“. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI. “Non è semplicemente una piaga della società e un crimine; è una gravissima violazione dei comandamenti di Dio. Nessun minore dovrebbe subire abusi. Anche un caso è già troppo. – dice Bergoglio – Occorre, dunque, risvegliare le coscienze, praticare vicinanza e concreta solidarietà con i bambini e nello stesso tempo costruire fiducia e sinergie tra coloro che si impegnano per offrire ad essi opportunità e luoghi sicuri in cui crescere sereni”.

