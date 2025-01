Roma, 15 gen. (LaPresse) – “Preghiamo per la conversione dei cuori dei fabbricanti di armi perché col loro prodotto aiutano a uccidere”. Così Papa Francesco chiudendo l’udienza generale del mercoledì in Aula Paolo VI. Bergoglio ha poi esortato: “Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, il Myanmar, la Palestina, Israele e tanti Paesi che sono in guerra. Preghiamo per la pace, la guerra è sempre una sconfitta”. A proposito di Myanmar il Papa ha poi ricordato una frana che si è verificata nel Paese negli scorsi giorni: “Sono vicino alla popolazione colpita”.

