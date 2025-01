Il freddo pungente e la pioggia non hanno fermato le centinaia di pellegrini, turisti e curiosi che hanno raggiunto la Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma per l’apertura della quinta e ultima porta santa del Giubileo 2025. A officiare il rituale James Michael Harvey mentre Papa Francesco, come per le due precedenti aperture di San Giovanni in Laterano e Santa Maria Maggiore, non ha potuto essere presente. Imponenti le misure di sicurezza con diverse barriere e metal detector all’accesso della piazza. Sul campo Polizia, Carabinieri, 118 e Protezione Civile a garantire l’accesso e il deflusso in sicurezza.

