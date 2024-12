Papa Francesco ha celebrato giovedì sera una Messa nella Basilica Vaticana nel giorno della Beata Vergine di Guadalupe. “Tutto ciò che si dice sul mistero di Guadalupe al di là di questo è una menzogna, è volerlo usare per le ideologie”, ha dichiarato il Pontefice parlando in spagnolo. “Il mistero guadalupano è venerarla e sentire nelle nostre orecchie: ‘non sono forse qui come tua madre?'”, ha continuato il Santo Padre secondo cui “queste parole bisogna ricordarle, ascoltarle nei momenti della vita, nei vari momenti difficili della vita, nei momenti felici della vita, nei momenti quotidiani della vita”. “‘Non aver paura, non sono qui io, tua Madre?’. E questo è l’intero messaggio guadalupano. Il resto è ideologia”, ha concluso Bergoglio.

