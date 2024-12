“Penso sempre alla martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto di questa guerra, preghiamo perché si trovi una via d’uscita“. Così Papa Francesco concludendo l’udienza del mercoledì in Aula Paolo VI.”Penso alla Palestina, a Israele e al Myanmar – ha aggiunto Bergoglio – Che torni la pace, che ci sia pace. La guerra è sempre una sconfitta. Preghiamo per la pace”.

