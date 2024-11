Il pontefice: "Questa situazione ci spinge a pregare e a operare per il dialogo, la riconciliazione e la pace"

“Il nostro mondo è diviso e lacerato da odio, tensioni, guerre e minacce di un conflitto nucleare. Oggi sui giornali c’è quest’ultima minaccia. Questa situazione spinge noi, credenti nel Dio della pace, a pregare e a operare per il dialogo, la riconciliazione, la pace, la sicurezza e lo sviluppo integrale dell’intera umanità. Noi crediamo in Lui come il Dio dell’amore onnipotente. L’impegno che insieme possiamo dimostrare per la pace ci rende credibili agli occhi del mondo e in particolare delle nuove generazioni”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti al XII Colloquio del Dicastero per il Dialogo Interreligioso con il ‘Centro per il Dialogo interreligioso e interculturale’ di Teheran.

