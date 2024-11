Il Pontefice al termine dell'Angelus in piazza San Pietro

Il messaggio di Papa Francesco al termine dell’Angelus in piazza San Pietro in vista della Conferenza Onu sui Cambiamenti Climatici (Cop29) che prenderà il via lunedì a Baku in Azerbaigian. “Auspico che la conferenza Cop29 che inizia domani a Baku dia un contributo efficace per la tutela della nostra Casa Comune“, ha detto il Pontefice. “Tre anni fa – ha ricordato il Santo Padre – è stata avviata la piattaforma d’azione ‘Laudato si’, ringrazio quanti operano per questa iniziativa”.

