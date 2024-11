Lo ha detto Bergoglio rivolgendosi questa mattina ai partecipanti al simposio universitario 'Service-learning e patto educativo globale'

“La globalizzazione attuale comporta un rischio per l’istruzione, cioè l’appiattimento su determinati programmi spesso asserviti a interessi politici ed economici”. Così Papa Francesco rivolgendosi questa mattina ai partecipanti al simposio universitario ‘Service-learning e patto educativo globale’.

Cosa ha detto Papa Francesco

“Questa uniformità nasconde forme di condizionamento ideologico, che falsificano l’opera educativa, rendendola strumento per fini ben diversi dalla promozione della dignità umana e dalla ricerca della verità – ha detto Bergoglio -. L’ideologia ‘rimpicciolisce’ sempre, non ti permette di svilupparti. Sempre rimpiccolisce. Per questo state attenti a difendervi dalle ideologie di turno”.

