Si tratta del terzo incontro tra i due

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva in Vaticano per l’udienza con Papa Francesco. Si tratta del terzo incontro fra i due. Il leader di Kiev ha donato al Pontefice un dipinto a olio raffigurante “Il massacro di Bucha. La storia di Marichka”. L’incontro, iniziato alle 9.45, è terminato intorno alle 10.20, i due hanno avuto un colloquio durato poco più di 30 minuti. Il Santo Padre ha donato al presidente ucraino una fusione in bronzo di un fiore che nasce, con la scritta “La pace è un fiore fragile”, il Messaggio per la Pace di quest’anno, i volumi dei documenti papali, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev, il volume Perseguitati per la verità, i greco-cattolici ucraini dietro la cortina di ferro.

Dopo l’incontro con il Papa in Vaticano, durato circa 35 minuti, Volodymyr Zelensky ha incontrato il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata