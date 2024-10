L'appello di Francesco all'Angelus: "Non si ripetano attacchi come quello dell'Iran"

Il Papa chiede l’immediata liberazione degli ostaggi israeliani e il cessate il fuoco in Medioriente al termine dell’Angelus in piazza san Pietro. “Chiedo l’immediata liberazione dei molti ostaggi”, ha detto Francesco alla vigilia del primo anno dall'”attacco terroristico” di Hamas del 7 ottobre. Contrapporre la “forza del bene alle trame diaboliche della guerra” ha detto Bergoglio. “Chiedo un cessate il fuoco immediato su tutti i fronti compreso il Libano”, l’appello di Papa Francesco agli attori mediorientali e internazionali alla vigilia del 7 ottobre. “Preghiamo per i libanesi – ha detto ai fedeli radunati in piazza San Pietro – specialmente per gli abitanti del sud costretti a lasciare i villaggi”.

Papa: “Tutte nazioni hanno diritto di esistere in pace”

“Tutte le nazioni hanno diritto di esistere in pace e sicurezza, la sovranità deve essere rispettata e garantita dal dialogo e dalla pace non dall’odio e dalla guerra”, ha detto ancora il Papa. “Si metta fine a spirale della vendetta e non si ripetano gli attacchi come quello compiuto dall’Iran pochi giorni fa che possono far precipitare la regione in una guerra più grande”, ha aggiunto.

