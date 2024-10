Israele intanto prepara la risposta all'Iran dopo l'attacco di Teheran. Netanyahu: "Abbiamo il diritto di difenderci"

Resta altissima la tensione in Medioriente. In quello che sembra un attacco di Israele è stata colpita nella notte una moschea nel centro della Striscia di Gaza: secondo fonti sanitarie palestinesi ci sarebbero almeno 18 morti. Nuove potenti esplosioni hanno scosso i sobborghi meridionali di Beirut da sabato sera per tutta la notte mentre Israele ha ampliato i suoi bombardamenti in Libano, colpendo anche un campo profughi palestinese nel profondo nord per la prima volta, prendendo di mira sia i combattenti di Hezbollah che quelli di Hamas.

Alla vigilia dell’anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre Israele prepara intanto la risposta all’Iran dopo i missili lanciati da Teheran contro lo Stato ebraico. Secondo alcuni funzionari americani l’operazione israeliana sarebbe “imminente” e verrebbe “coordinata” con Washington, che comunque non vi prenderà parte. A certificare lo stretto contatto fra le forze armate israeliane e quelle americane l’arrivo a Tel Aviv del generale Michael Kurilla, capo del Centcom, il comando centrale delle forze Usa. A sgomberare il campo da ogni dubbio interviene Benjamin Netanyahu. “L’Iran – afferma – ha lanciato due volte centinaia di missili sul nostro territorio, il più grande attacco missilistico balistico della storia. Israele ha il dovere e il diritto di difendersi e di rispondere agli attacchi, ed è così che faremo”. La Repubblica islamica continua comunque a fare la voce grossa. “La nostra risposta a qualsiasi aggressione del regime sionista sarà chiara, evidente e ancora più forte”, avverte il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi. IN AGGIORNAMENTO

09:26 Idf: “Circondata Jabalya, è nuova base di Hamas”

Le IDF affermano di aver circondato Jabaliya durante la notte e che le truppe della 401esima e la 460esima brigata corazzata della 162esima divisione stanno attualmente operando nella zona nel nord di Gaza. La nuova operazione di terra è stata avviata dopo che l’esercito israeliano ha dichiarato di essere in possesso di informazioni su operativi e infrastrutture di Hamas nella zona di Jabaliya, oltre che sui tentativi del gruppo terroristico di ristabilirsi lì. “L’operazione continuerà finché sarà necessario, colpendo sistematicamente e distruggendo completamente l’infrastruttura terroristica nella zona”, afferma l’IDF.

09:11 Attacco moschea a Gaza, sale a 21 bilancio morti

Sale a 21 il bilancio dei morti dell’attacco israeliano a una moschea del centro di Gaza. Lo riferiscono diversi media mediorientali. Sono diverse decine invece i feriti.

08:06 Idf abbattono 2 missili terra-aria lanciati dal Libano

Secondo quanto affermato dall’IDF, due missili lanciati dal Libano verso la pianura costiera settentrionale di Israele sono stati abbattuti dalle difese aeree. I missili terra-terra hanno fatto suonare le sirene tra Haifa e Hadera lungo la costa. Secondo quanto riporta The Times of Israel non ci sono notizie di feriti o danni nell’attacco.

08:01 Esercito israeliano ordina nuova evacuazione dal Nord di Gaza

L’esercito israeliano ha emesso ordini di evacuazione per vaste aree della Striscia di Gaza settentrionale, intimando ai residenti di fuggire nella già sovraffollata “zona umanitaria” di al-Mawasi. Il portavoce arabo dell’IDF, Avichay Adraee, ha dichiarato alla popolazione della Striscia di Gaza settentrionale che Hamas ha creato “infrastrutture terroristiche nella vostra regione, sfruttando la popolazione, i rifugi e le strutture sanitarie come scudi umani”, riferisce Al Jazeera. Ha affermato che l’esercito israeliano “continuerà a operare con la forza contro le organizzazioni terroristiche”, senza fornire informazioni sulle operazioni specifiche pianificate. Adraee ha ordinato alla popolazione di utilizzare le “vie di trasporto umanitarie e di evacuazione aperte verso l’area umanitaria di al-Mawasi, ovvero Rashid Street (il mare) e Salah El-Din Street”.

