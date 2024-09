Giro a bordo della papamobile tra i circa 35.000 fedeli presenti

Papa Francesco allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles per la celebrazione della messa. Al suo arrivo, dopo aver effettuato il cambio vettura, il Pontefice gira in papamobile tra i circa 35.000 fedeli presenti. Poi la celebrazione eucaristica con il rito della Beatificazione della Serva di Dio Ana de Jesus. Al termine, il pontefice è atteso alla base aerea di Melsbroek per svolgere la cerimonia di congedo prima del decollo per Roma e il rientro in Vaticano.

