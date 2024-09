E' il 46esimo Viaggio Apostolico Internazionale del Pontefice

Migliaia di persone in strada per accogliere Papa Francesco che ha iniziato giovedì mattina il suo viaggio di quattro giorni in Lussemburgo e Belgio. All’inizio della giornata il Pontefice ha incontrato la famiglia del Granduca di Lussemburgo e il Primo Ministro del Paese Luc Frieden. E’ il 46esimo Viaggio Apostolico Internazionale di Papa Francesco.

