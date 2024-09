Il Santo Padre è stato accolto dal presidente della Repubblica e dal primo ministro

Il Papa è arrivato a Timor Est, terza tappa del suo viaggio in Asia e Oceania. Il volo del Santo Padre è atterrato all’Aeroporto Internazionale Presidente Nicolau Lobato di Dili.

Al suo arrivo il Santo Padre è stato accolto dal presidente della Repubblica di Timor-Leste José Ramos-Horta e dal primo ministro Xanana Gusmao. Due bambini in abito tradizionale gli hanno offerto dei fiori e una sciarpa tipica, il tais. Dopo la Guardia d’Onore e il saluto delle delegazioni, il Papa, il presidente della repubblica e il primo ministro si sono diretti verso la Vip Lounge per un breve colloquio. Quattordici persone in abiti tradizionali, in rappresentanza dei 14 municipi del Paese, hanno accolto il Santo Padre lungo il tragitto verso la Vip Lounge. Al termine del colloquio, Papa Francesco ha lasciato l’Aeroporto e si è trasferito in auto alla Nunziatura Apostolica di Dili, dove è stato accolto all’ingresso dal personale.

Papa ai giovani della Papua Nuova Guinea: “Siete speranza per il futuro”

“Grazie per la vostra gioia, per come avete narrato la bellezza di Papua ‘dove l’oceano incontra il cielo, dove nascono i sogni e sorgono le sfide’; e soprattutto grazie perché avete lanciato a tutti un augurio importante: ‘affrontare il futuro con sorrisi di speranza!'”. Cari giovani, non volevo ripartire da qui senza incontrarvi, perché voi siete la speranza per il futuro“. Lo ha detto Papa Francesco ai 10 mila giovani presenti nello stadio di Port Moresby, per l’ultimo suo incontro in Papa Nuova Guinea. “

“Ogni lingua deve incontrarsi con l’altra nell’armonia delle differenze. Così si può costruire un futuro migliore anche per la Papua Nuova Guinea: questo è possibile se voi giovani diventate i ‘wantok’ dell’amore, cioè se, pur essendo diversi, imparate a parlare tutti la lingua di Gesù”, ha proseguito. “Abbattere le divisioni, non chiudersi nel proprio gruppo, andare incontro agli altri con amicizia e poi sognare insieme, camminare insieme, costruire insieme”.

