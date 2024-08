Il Pontefice al termine dell'Udienza generale del mercoledì in Vaticano

“Continuo a seguire con grande preoccupazione la situazione in Medioriente. Ribadisco il mio appello a tutte le parti coinvolte affinché il conflitto non si allarghi e si cessi immediatamente il fuoco su tutti i fronti, a partire da Gaza dove la situazione umanitaria è gravissima e insostenibile. Prego perché la ricerca sincera della pace estingua le contese, l’amore vinca l’odio e la vendetta sia disarmata dal perdono”. Così Papa Francesco al termine dell’Udienza generale del mercoledì in Vaticano.

