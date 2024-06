Il Santo Padre in visita al Campidoglio: "Continui Roma a manifestare il suo volto accogliente e generoso"

Papa Francesco in visita al Campidoglio. Il Pontefice è stato accolto dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri con il quale ha avuto un colloquio privato. In occasione del prossimo Giubileo “aprirò una Porta Santa in un carcere” ha detto il Santo Padre, in Aula Giulio Cesare in Campidoglio, alla presenza del primo cittadino della Capitale.

Gualtieri ha donato al Papa la medaglia d’argento a ricordo della visita, e un documento di istituzione di alcune iniziative di carattere sociale. Papa Francesco ha regalato al Comune un mosaico raffigurante l’Arco di Tito; al sindaco Gualtieri un trittico di medaglie e agli assessori e ai consiglieri, che ha salutato singolarmente, medaglie e la bolla di indizione del Giubileo.

Papa: “Roma manifesti suo volto accogliente e generoso”

“Continui Roma a manifestare il suo vero volto, un volto accogliente, ospitale, generoso, nobile. L’enorme afflusso nell’Urbe di pellegrini, turisti e migranti, con tutto ciò che significa in termini di organizzazione, potrebbe essere visto come un aggravio, un peso che frena e intralcia lo scorrere normale delle cose. In realtà, tutto questo è Roma, la sua specificità, unica al mondo, il suo onore, la sua grande attrattiva e la sua responsabilità verso l’Italia, verso la Chiesa, verso la famiglia umana” le parole del pontefice.

Papa: “Roma sia città al servizio degli ultimi”

“Roma è la città dallo spirito universale. Questo spirito vuole essere al servizio della carità, al servizio dell’accoglienza e dell’ospitalità. Pellegrini, turisti, migranti, quanti si trovano in gravi difficoltà, i più poveri, le persone sole, quelle malate, i carcerati, gli esclusi siano i più veritieri testimoni di questo spirito”. Così Papa Francesco in Aula Giulio Cesare, in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri annunciando che per questo motivo “ho deciso di aprire una porta santa in un carcere”. “Possano testimoniare – ha aggiunto – che l’autorità è pienamente tale quando si pone al servizio di tutti, quando usa il suo legittimo potere per venire incontro alle esigenze della cittadinanza e, in modo particolare, dei più deboli, degli ultimi”.

