Potenziati i controlli di sicurezza per l'accesso in Vaticano

Massima allerta in piazza San Pietro per le celebrazioni della Pasqua. Le autorità hanno infatti deciso di potenziare i controlli di sicurezza per l’accesso in Vaticano, dopo che nelle scorse settimane è scattato l’allarme terrorismo. Diversi check point sono stati messi in campo da parte delle forze dell’ordine, che hanno perquisito, anche grazie all’ausilio di metal detector, tutti i fedeli che volevano assistere alla messa in piazza. Presenti carabinieri, polizia e polizia locale, oltre ovviamente alla sicurezza vaticana e alle guardie svizzere.

