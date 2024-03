Decine di migliaia di persone hanno partecipato oggi alla Messa

Decine di migliaia di persone da tutto il mondo sono accorse oggi in piazza San Pietro per celebrare la Pasqua. La messa e la successiva benedizione “Urbi et Orbi” è stata tenuta da papa Francesco. Il Pontefice ha tenuto a salutare i tantissimi fedeli giunti a Roma, facendo un lungo giro in piazza a bordo della Papamobile. Tanti fedeli hanno mostrato il loro entusiasmo salutando e applaudendo Papa Francesco al suo passaggio.

