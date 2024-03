Nuovo appello di Francesco nel messaggio pasquale

Durante il suo messaggio pasquale, Papa Francesco ha fatto “nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a Gaza, esortando a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate-il-fuoco nella Striscia“. “Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni sulla popolazione civile, ormai stremata, e soprattutto sui bambini – ha detto Bergoglio -. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini, hanno dimenticato come sorridere in quella terra di guerra”. “Con il loro sguardo – ha concluso – ci chiedono ‘perché?’. Perché tanta morte? Perché tanta distruzione? La guerra è sempre un’assurdità e una sconfitta”.

