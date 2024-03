Il Santo Padre, visti i recenti problemi di salute, potrebbe delegare il gesto in quanto faticoso

Papa Francesco giovedì intorno alle 15:45 è atteso nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, a Roma, per la celebrazione ‘In Coena Domini’ che prevede la lavanda dei piedi alle detenute. A quanto si apprende, il Santo Padre – visti i recenti problemi di salute – potrebbe delegare il gesto in quanto faticoso. Dopo la messa – prevista in una tensostruttura – il Papa dovrebbe fare visita alle detenute nei reparti detentivi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata