Il Santo Padre incontrerà anche le detenute e gli operatori della struttura

Papa Francesco si recherà in forma privata il 28 marzo, Giovedì Santo, alle 16, alla Casa Circondariale Femminile di Rebibbia in Roma, per celebrare la messa in Coena Domini e incontrare le detenute e gli operatori della struttura. Lo rende noto la Prefettura della Casa Pontificia.

L’anno scorso la messa ‘in Coena Domini’ si era tenuta nel carcere minorile di Casal del Marmo, 10 anni dopo la prima volta: erano infatti passati pochi giorni dalla sua elezione e Bergoglio fece uno dei suoi primi strappi alla regola: invece di andare nella Basilica di San Giovanni in Laterano, decise di celebrare la Messa In coena Domini del Giovedì santo nel carcere minorile romano. Durante la liturgia viene rievocato il gesto della lavanda dei piedi, compiuto da Gesù in occasione dell’Ultima Cena.

