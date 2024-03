A causa dei problemi di raffreddore degli ultimi giorni

Per la seconda volta consecutiva, Papa Francesco non ha letto un suo discorso in Vaticano a causa dei problemi di raffreddore degli ultimi giorni. “Ho preparato qui un discorso per voi e ho pensato che è meglio consegnarlo al cardinal Piacenza che lo faccia conoscere dopo a tutti”, ha detto il Pontefice ricevendo in udienza i partecipanti al XXXIV Corso sul Foro Interno promosso dalla Penitenzieria Apostolica. È la seconda giornata consecutiva che il Pontefice non legge i suoi discorsi.

