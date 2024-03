Bergoglio sugli abusi: "Non accada mai più che le vittime non vengano ascoltate"

Papa Francesco, che stamattina ha ricevuto in udienza i membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, in occasione dell’Assemblea Plenaria, non ha letto il discorso. “Sono ancora raffreddato“, ha detto in spagnolo con un filo di voce. Il discorso è stato letto da un collaboratore.

Il Papa sugli abusi: “Non accada più che vittime non vengano ascoltate”

“Di fronte allo scandalo degli abusi e alla sofferenza delle vittime potremmo scoraggiarci, perché la sfida di ricostruire il tessuto di vite infrante e di guarire il dolore è grande e complessa. Ma non deve venire meno il nostro impegno. Anzi, vi incoraggio ad andare avanti, perché la Chiesa sia sempre e dappertutto un luogo dove ciascuno possa sentirsi a casa e ogni persona sia ritenuta sacra”. Recita così il discorso – letto da un collaboratore – che Papa Francesco aveva preparato per l’udienza con i membri della Pontificia Commissione per la Tutela dei Minori, in occasione dell’Assemblea Plenaria. Il Pontefice non ha letto il discorso perché “ancora raffreddato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata