L'udienza è durata circa 30 minuti

Papa Francesco questa mattina ha ricevuto in udienza il presidente del Montenegro Jakov Milatovic. L’incontro è durato circa 30 minuti. Durante lo scambio dei doni, il Pontefice ha regalato una scultura in bronzo dal titolo “Dialogo tra generazioni”, i volumi dei documenti papali, il Messaggio per la Pace di quest’anno, il libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 2020, a cura della Lev e il volume su l’Appartamento Pontificio delle Udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia. Il presidente del Montenegro ha ricambiato con una rappresentazione della Vergine fatta all’uncinetto, artigianato tipico del Montenegro.

