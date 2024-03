Bergoglio: "Di tutti i vizi, la superbia è gran regina"

Bergoglio ancora influenzato. “La catechesi di oggi la leggerà un aiutante mio, perché ancora sono raffreddato e non posso leggere bene. Grazie” ha detto Papa Francesco tornato in piazza San Pietro per l’udienza generale.

“Di tutti i vizi, la superbia è gran regina”, dice il Papa nel testo della catechesi su ‘I vizi e le virtù’, letto da un suo collaboratore. “Chi cede a questo vizio è lontano da Dio, e l’emendazione di questo male richiede tempo e fatica, più di ogni altra battaglia a cui è chiamato il cristiano”, prosegue il Santo Padre sottolineando come la superbia “rovini i rapporti umani”, e “avveleni quel sentimento di fraternità che dovrebbe invece accomunare gli uomini”. Il superbo “è un uomo facile al giudizio sprezzante: per un niente emette sentenze irrevocabili nei confronti degli altri, che gli paiono irrimediabilmente inetti e incapaci. Nella sua supponenza, si dimentica che Gesù nei Vangeli ci ha assegnato pochissimi precetti morali, ma su uno di essi si e’ dimostrato intransigente: non giudicare mai”.

