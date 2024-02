I due si sono incontrati al termine della celebrazione eucaristica per la canonizzazione di Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa

Al termine della celebrazione eucaristica per la canonizzazione di Maria Antonia di San Giuseppe de Paz y Figueroa, conosciuta come Mama Antula, c’è stato un caloroso abbraccio tra Papa Francesco e il presidente argentino Javier Milei: il Santo Padre, accompagnato in sedia a rotelle, si è avvicinato a Milei che verrà ricevuto lunedì mattina in udienza alle 9 nel Palazzo apostolico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata