L'appello del pontefice durante l'Angelus in Piazza San Pietro

“Ormai da 3 anni il pianto del dolore e il rumore delle armi hanno preso il posto del sorriso che caratterizza la popolazione del Myanmar. Mi unisco alla voce di alcuni vescovi birmani affinchè le armi della distruzione si trasformino in strumenti per crescere in umanità e giustizia. La pace è un cammino, invito tutte le parti coinvolte a muovere passi di dialogo e rivestirsi di comprensione perchè la terra del Myanmar raggiunga la meta della riconciliazione fraterna. Sia consentito il transito di aiuti umanitari per garantire il necessario a ogni persona”. Lo ha detto Papa Francesco all’Angelus in piazza San Pietro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata