L'udienza con Gustavo Petro al Palazzo Apostolico

Papa Francesco ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Repubblica di Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, che ha successivamente incontrato Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Come sottolinea la Sala Stampa Vaticana, durante “i cordiali colloqui” in Segreteria di Stato, “è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Colombia e la Santa Sede, sottolineando la positiva collaborazione tra la Chiesa e lo Stato in vista della promozione del dialogo, della giustizia sociale e della riconciliazione. Nel prosieguo della conversazione, ci si è soffermati sulla situazione socio-politica, sul fenomeno migratorio e sulla tutela dell’ambiente nella Regione”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata