Il cordoglio del Pontefice attraverso un telegramma inviato dal Cardinale Parolin. Salgono a 89 i morti

Papa Francesco è “profondamente rattristato per le vittime causate dalle recenti esplosioni a Kerman, e invia le sue preghiere per quelli che sono morti e per loro famiglie in lutto”. È quanto si legge nel telegramma di cordoglio per le vittime delle esplosioni avvenute a Kerman, in Iran, inviato – a nome del Santo Padre Francesco – dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin.

Il bilancio sale a 89 morti

È stato aggiornato a 89 morti in Iran il bilancio dell’attacco di mercoledì a Kerman, dove due esplosioni si sono verificate durante la commemorazione per il quarto anniversario dell’uccisione del generale Qassem Soleimani in un raid Usa in Iraq nel 2020. Lo riferiscono le autorità iraniane. Qassem Soleimani era il generale iraniano a capo della Forza Quds. Le esplosioni di Kerman, avvenute vicino al cimitero in cui Soleimani è sepolto, sono state rivendicate ieri dall’Isis.

