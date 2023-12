Così Francesco nell'Angelus: "Dio infonda umanità nel cuore degli uomini"

“Siamo vicini ai nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra. Pensiamo alla Palestina, a Israele e all’Ucraina”. Così Papa Francesco nel corso dell’Angelus in Piazza San Pietro in occasione della vigilia di Natale. “Pensiamo anche a coloro che soffrono per la miseria, la fame, le schiavitù – aggiunge -. Dio, che ha preso per sé un cuore umano, infonda umanità nel cuore degli uomini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata