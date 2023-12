Lo ha detto intervistato da Bruno Vespa, nella puntata di 'Cinque minuti' in onda questa sera

“Mi darò da fare, è certo. Mi darò da fare per dimostrare la mia innocenza. Nelle stanze giuridiche e in tutte le maniere voglio gridare al mondo che sono innocente e non ho fatto assolutamente questi reati di cui vengo accusato”. Lo ha detto il cardinale Angelo Becciu intervistato dalla trasmissione ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa, che andrà in onda stasera su Raiuno. Sabato scorso il cardinale è stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione, al termine del processo sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra. Alla domanda di Vespa, se Papa Francesco creda nella sua innocenza, Becciu ha risposto: “Spero di sì”.

“Essere condannati non è bello. Sono rimasto costernato e ho sentito su di me il peso di me stesso, della mia famiglia, ma anche della chiesa” ha detto ancora Becciu.

