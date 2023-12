Il Pontefice a conclusione dell'Angelus domenicale

“Non dimentichiamo i nostri fratelli e sorelle che soffrono per la guerra in Ucraina, in Palestina, in Israele e in altre zone di conflitto. L’avvicinarsi del Natale rafforzi l’impegno per aprire strade di pace“. Lo ha detto Papa Francesco a conclusione dell’Angelus in piazza San Pietro.

