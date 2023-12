L'abete donato dalla regione Piemonte

Inaugurati in piazza San Pietro il presepe e l’albero di Natale. Migliaia i fedeli presenti alla cerimonia presieduta dal cardinale Fernando Vergez Alzaga. L’abete bianco è stato donato dal Comune di Macra (CN) e dal Piemonte. Presente all’evento la delegazione piemontese guidata dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, accompagnato dal sindaco di Macra Valerio Carsetti, dal presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, dal consigliere regionale Maurizio Marello, dal vescovo di Saluzzo Cristiano Bodo e da decine di amministratori locali e cittadini della Valle Maira da cui l’albero è partito lo scorso 21 novembre. In mattinata, la delegazione ha partecipato all’udienza papale in Aula Paolo VI, durante la quale Papa Francesco ha ringraziato il Piemonte e il piccolo Comune di Macra, 48 abitanti, per il dono e per le oltre 7mila stelle alpine coltivate e essiccate che, insieme alle luci, decorano l’albero come una nevicata, anch’esse sono di un vivaista piemontese. La cerimonia di accensione è stata allietate dal canto della corale La Reis di San Damiano Macra, che si è esibita in alcuni canti di Natale della tradizione occitana.

