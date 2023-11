Nuovo appello di Bergoglio: "Non rassegnamoci alla guerra"

“Continuiamo a pregare per la martoriata Ucraina, e per le popolazioni di Palestina e Israele. La pace è possibile, ci vuole buona volontà. La pace è possibile. Non rassegnamoci alla guerra. La guerra è sempre, sempre, sempre una sconfitta. Guadagnano solo i fabbricatori delle armi”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus in piazza San Pietro.

