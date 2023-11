Il Pontefice al termine dell'Angelus in piazza San Pietro

“Da diversi mesi, il Sudan è in preda a una guerra civile che non accenna a spegnersi, provocando numerose vittime, rifugiati, sfollati interni e una gravissima situazione umanitaria. Sono vicino alle sofferenze delle popolazioni del Sudan e faccio un appello ai responsabili locali affinché favoriscano l’accesso agli aiuti umanitari e lavorino alla ricerca di soluzioni di pace”. Lo ha detto Papa Francesco, al termine dell’Angelus, in piazza San Pietro, parlando della guerra civile in Sudan.

