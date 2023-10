Il messaggio del pontefice durante l'Angelus in Piazza San Pietro

“La guerra, ogni guerra che è nel mondo – penso anche alla martoriata Ucraina – è una sconfitta. La guerra sempre è una sconfitta. È una distruzione della fraternità umana. Fratelli, fermatevi. Fermatevi”. Così Papa Francesco affacciato alla finestra dello studio nel Palazzo Apostolico Vaticano per l’Angelus. “Ricordo che per venerdì prossimo 27 ottobre ho indetto una giornata di digiuno, di preghiera, di penitenza” per “implorare la pace nel mondo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata