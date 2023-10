Il Pontefice in piazza San Pietro per una preghiera in compagnia di circa 600 persone

Papa Francesco si è recato in piazza San Pietro per una preghiera per i migranti, convocata nell’ambito della 16.a assemblea del Sinodo dei vescovi in corso in Vaticano. Circa 600 le persone presenti che si sono poste, insieme al Pontefice, di fronte al monumento al migrante sul lato della piazza.

“O Dio padre di tutti gli uomini, per te nessuno è straniero, nessuno è escluso nella tua paternità. Guarda con amore ai profughi, gli esuli, le vittime della segregazione, i bambini abbandonati e indifesi perché sia dato a tutti il calore di una patria e di una casa e a noi il cuore sensibile e generoso verso i poveri e gli oppressi”. Così Papa Francesco aprendo il momento di preghiera per i migranti in piazza San Pietro convocata nell’ambito dell’assemblea del Sinodo dei vescovi in corso in Vaticano.

