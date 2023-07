Lo ha reso noto la diocesi di Buenos Aires, ai primi di agosto si recherà a Roma per iniziare l'incarico affidatogli

Il sacerdote argentino dell’arcidiocesi di Buenos Aires, Daniel Pellizon è il nuovo segretario personale di Papa Francesco. Lo rende noto la diocesi su Twitter. Ne ha dato notizia il monsignor Jorge García Cuerva: “Condivido con voi con gioia che padre Daniel Pellizzon, sacerdote di questa arcidiocesi di Buenos Aires, è stato chiamato da papa Francesco come suo segretario particolare, in sostituzione di padre Gonzalo Aemilius. Ai primi di agosto si recherà a Roma per iniziare l’incarico affidatogli. Preghiamo per lui in questa nuova missione affidata al servizio della Chiesa”.

Esta mañana, Mons. Jorge García Cuerva, nuevo arzobipo de Buenos Aires, informó que el el Pbro. Daniel Pellizon, sacerdote de la arquidiócesis de Buenos Aires, ha sido convocado por el Papa Francisco para ser su secretario personal.https://t.co/NLhYlWpOhr pic.twitter.com/pG7XUULt0p — Arzobispado de Buenos Aires (@arzbaires) July 17, 2023

“Padre Daniel Pellizzon è nato a Buenos Aires il 24 gennaio 1983. Nel 2011 e nel 2012 ha collaborato con l’allora arcivescovo all’organizzazione del suo archivio personale. È stato ordinato sacerdote il 3 novembre 2018. Ha sviluppato la sua vita ministeriale prima come diacono e poi come vicario parrocchiale per cinque anni accompagnando i pellegrini al Santuario di San Cayetano de Liniers. Lo scorso marzo è stato assegnato come vicario della Parrocchia Nuestra Señora de la Misericordia fino ad oggi”, si legge su Twitter.

