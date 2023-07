L'Arcivescovo di La Plata, in Argentina, prenderà possesso degli incarichi a metà settembre 2023

Il Santo Padre Francesco ha ringraziato l’Eminentissimo Signor Card. Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., a conclusione del mandato di Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede e di Presidente della Pontificia Commissione Biblica e della Commissione Teologica Internazionale, ed ha chiamato a succedergli nei medesimi incarichi Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Víctor Manuel Fernández, finora Arcivescovo di La Plata (Argentina). Prenderà possesso degli incarichi in Vaticano a metà settembre 2023. Lo rende noto un bollettino della Sala stampa della Santa Sede.

Papa a Prefetto Dottrina Fede: “Compito prezioso, prima usati metodi immorali”

“Come nuovo Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, le affido un compito che considero molto prezioso. Il suo scopo centrale è quello di custodire l’insegnamento che scaturisce dalla fede”. Così Papa Francesco in una lettera al nuovo Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, Mons. Víctor Manuel Fernández. “Il Dipartimento che lei presiederà in altri tempi è arrivato ad usare metodi immorali. Erano tempi in cui più che promuovere la conoscenza teologica si perseguitavano eventuali errori dottrinali. Quello che mi aspetto da Lei qualcosa di molto diverso”, scrive il Papa. “Premesso che per questioni disciplinari – relative in particolare ad abusi di minori – recentemente è stata creata una Sezione specifica con professionisti molto competenti, Chiedo che come Prefetto dedichi il suo impegno personale più direttamente allo scopo principale del Dicastero che deve ‘serbare la fede’.

Per non limitare il significato di questo compito, va aggiunto che si tratta di ‘aumentare l’intelligenza e la trasmissione della fede al servizio dell’evangelizzazione, perché la sua luce sia il criterio per comprendere il senso dell’esistenza, soprattutto di fronte alle domande poste dal progresso della scienza e lo sviluppo della società’. Queste domande, accolte in modo rinnovato annuncio del messaggio evangelico, ‘diventate strumenti di evangelizzazione’, perché ci permettono di entrare in dialogo con ‘il contesto attuale in ciò che è senza precedenti per la storia di umanità‘. Il Papa agginge che “il vostro compito implica anche una cura particolare per verificarla i documenti del Dicastero stesso e degli altri hanno adeguato supporto teologico, sono coerenti con il ricco humus del perenne magistero della Chiesa e nello stesso tempo ne accolgano il Magistero recente”.

